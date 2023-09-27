Из-за неосторожности при курении на пожаре в казанской квартире погиб 51-летний мужчина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью 27 сентября в одной из квартир Московского района Казани на пожаре погиб 51-летний мужчина. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие ночью на место происшествия пожарные установили, что в квартире на третьем этаже многоэтажного дома горят вещи. Кроме того, на балконе стояла женщина и просила о помощи.

Пожарные вскрыли запертую входную дверь, проникли на балкон и спасли 61-летнюю женщину. Она не пострадала.

Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров. При тушении огня в квартире обнаружили тело погибшего мужчины.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на конец августа, с начала 2023 года в Татарстане на пожарах погибли 82 человека. Среди них семь детей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин