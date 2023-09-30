В Казани подорожала питьевая вода

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани минеральная и питьевая вода за год подорожала на 6,7%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена одного литра в августе 2023 года составила 37,68 рубля.

В целом в Татарстане стоимость минеральной и питьевой воды за год почти не изменилась. В августе средняя цена литра составила 33,77 рубля, что на 3,9% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Согласно данным Росстата, в августе 2022 года литр минеральной и питьевой воды в Татарстане стоил в среднем 32,49 рубля. В столице республики ценник составлял 35,31 рубля.

Напомним, кабмин Татарстана изменил ожидаемую по результатам реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Она увеличена с 95,03% до 95,641%.



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Татьяна Демина