В Татарстане скорректировали цели программы по повышению качества водоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кабмин Татарстана скорректировал цели региональной программы по повышению качества водоснабжения. Изменения внесены в постановление от 30 июля 2019 года.

Изменена ожидаемая по результатам реализации программы доля населения Татарстана, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Она увеличена с 95,03% до 95,641%.

Также скорректирована ожидаемая доля городского населения Татарстана, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Она повышена с 98,34% до 98,782%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Указанных показателей в Татарстане планируют достичь уже в 2023 году. В следующем году они сохранятся на этом уровне.

Региональная программа по повышению качества водоснабжения в Татарстане рассчитана на 2019—2024 годы. Задачу выполняют посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

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Татьяна Демина