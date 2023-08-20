Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах XIX Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает его пресс-служба.

На встрече Рустам Минниханов и Сердар Бердымухамедов обсудили планы по предстоящим визитам делегаций.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Венгрию 19 августа. По приглашению венгерской стороны он принял участие в мероприятиях по случаю государственного праздника — Дня святого Иштвана,

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина