Из-за проведения национального полумарафона в Казани перекроют ряд дорог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани из-за проведения «Казанского национального полумарафона» 1 октября перекроют часть автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 7.00 до 11.00. Движение будет перекрыто по улицам Вишневского, Подлужной, Фатыха Амирхана, Сибгата Хакима, Кремлевской набережной и улице Пролетарской.

скриншот realnoevremya.ru

скриншот realnoevremya.ru

скриншот realnoevremya.ru

Напомним, «Казанский национальный полумарафон» — это серия спортивных мероприятий Timerman, включающая в себя дистанции 21,1 км, 10 км, 3 км, а также детские забеги.

4 июня в Казани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ 2023». В связи с этим на улицах и дорогах города также вводились ограничения на движение транспорта. В список улиц, на которых было перекрыто движение, попадали Чистопольская, Сибгата Хакима, Декабристов, Фатыха Амирхана и другие.



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Максим Кокунин