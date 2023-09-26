В Советском районе Казани наблюдаются сильные пробки
В Советском районе Казани утром вторника наблюдаются сильные пробки. Хуже всего ситуация обстоит на Мамадышском и Сибирском трактах, улицах Космонавтов, Академика Арбузова, Искра, Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Аделя Кутуя.
Согласно информации «Яндекс.Карты», на Мамадышском тракте при повороте на улицу Центральную произошло ДТП в среднем ряду.
В целом пробки по городу к утру вторника достигли 6 баллов.
Как обычно, «стоит» и центр Казани: движение сильно затруднено на ул. Марселя Салимжанова, Татарстан и Пушкина.
Вчера в Татарстане на участке трассы М-7 возле Набережных Челнов рано утром в понедельник произошла авария на мосту через Каму, в которой сгорели два большегруза. Последствия ДТП устраняли более 10 часов. Пробка растянулась на 15 км, практически не двигаясь. Подробности в нашем материале.
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