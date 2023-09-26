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В Советском районе Казани наблюдаются сильные пробки

08:35, 26.09.2023
В Советском районе Казани наблюдаются сильные пробки
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Советском районе Казани утром вторника наблюдаются сильные пробки. Хуже всего ситуация обстоит на Мамадышском и Сибирском трактах, улицах Космонавтов, Академика Арбузова, Искра, Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Аделя Кутуя.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Согласно информации «Яндекс.Карты», на Мамадышском тракте при повороте на улицу Центральную произошло ДТП в среднем ряду.

В целом пробки по городу к утру вторника достигли 6 баллов.

Как обычно, «стоит» и центр Казани: движение сильно затруднено на ул. Марселя Салимжанова, Татарстан и Пушкина.

Вчера в Татарстане на участке трассы М-7 возле Набережных Челнов рано утром в понедельник произошла авария на мосту через Каму, в которой сгорели два большегруза. Последствия ДТП устраняли более 10 часов. Пробка растянулась на 15 км, практически не двигаясь. Подробности в нашем материале.

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    Илина Хакимова
    Общество Татарстан

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