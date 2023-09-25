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Активы Volvo в России передали российскому инвестору без обратного опциона

17:30, 25.09.2023

Сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга страны Денис Мантуров в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан».

Активы автоконцерна передали российскому инвестору в начале сентября. Тогда Минпромторг России указывал, что производство перезапускают в Калуге с привлечением отечественного партнера.

Марка Volvo с мая прошлого года находится в списке параллельного импорта. В марте в перечень вошли Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Isuzu.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвтоПромышленностьМашиностроение

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