Цены на краткосрочную аренду жилья в Казани снизились на 29%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре стоимость посуточной аренды жилья в столице Татарстана уменьшилась на 29% по сравнению с прошлым месяцем. Она составила 3,3 тысячи рублей, по данным «Суточно.ру».



По России за этот период было зафиксировано снижение цен на краткосрочную аренду, равное 13%, съем жилья обойдется в 3,5 тысячи рублей в сутки.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Наибольшее снижение цен из популярных направлений наблюдалось в Зеленоградске (цена аренды упала на 33%, до 4 тысяч рублей за сутки), Санкт-Петербурге (-25%, до 3,4 тысячи рублей), Нижнем Новгороде (-25%, до 3,6 тысячи рублей), Адлере (-18%, до 3,8 тысячи рублей), Сириусе (-17%, до 4,9 тысячи рублей).

Интересно, что Казань входит в топ-5 направлений по числу бронирований в сентябре среди всех российских городов.

Напомним, средняя стоимость аренды жилья в Казани этим летом составила 4,5 тысячи рублей за сутки. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

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Галия Гарифуллина