В Казани посуточная аренда жилья подорожала на 15% за год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России средняя стоимость посуточной аренды жилья этим летом выросла на 15% и достигла отметки в 4,2 тыс. рублей за сутки, сообщает «РИА Новости».

Самыми популярными направлениями для поездок у россиян летом 2023 года стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Адлер, Волгоград, Геленджик и Краснодар.

В Казани средняя стоимость аренды этим летом составила 4,5 тыс. рублей за сутки, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые же высокие цены на посуточную аренду — в Сочи (в среднем 5 080 рублей за сутки, +11% за год). На втором месте — Санкт-Петербург (4 740 рублей, +6%). Замыкает тройку Геленджик (4 690 рублей, +14%). В Москве сутки аренды стоят в среднем 4 170 рублей (+8%).

В среднем туристы, как показали результаты исследования, бронируют жилье на трое суток и тратят на аренду примерно 13,3 тыс. рублей.



В Казани в июле 2023 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру выросла в годовом выражении на 4,5%, за двухкомнатную — на 4,33%. Месячная плата за аренду однокомнатной квартиры в столице Татарстана выросла за год на 665 рублей.

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Илина Хакимова