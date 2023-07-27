В России в розыск объявили судью МУС Томоко Аканэ

Согласно базе данных МВД России, в России в розыск объявлена Томоко Аканэ — еще одна судья Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.

По данным СК, Томоко Аканэ идентифицировали как одну из судей, вынесших «незаконные решения об аресте» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Томоко Аканэ.

Палата предварительного производства МУС, юрисдикцию которой Россия не признает, выдала «ордер на арест» Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. В частности, суд выдвинул российской стороне подозрения в депортации детей, которых власти спасли от украинских обстрелов и вывезли из зоны конфликта в более безопасные районы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что расследование МУС в отношении «ареста» президента неприемлемо и что любое решение МУС является недействительным с точки зрения закона.

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Елизавета Пуншева