КАМАЗ представил первый карьерный беспилотный самосвал «Юпитер 30»

Фото: скриншот видео в Telegram-канале правительства России от realnoevremya.ru

ПАО «КАМАЗ» представило в рамках Международной выставки «ИННОПРОМ.Казахстан» первый карьерный беспилотный самосвал «Юпитер 30». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Самосвал предназначен для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии. Его грузоподъемность достигает 27 тонн, а отличительными особенностями являются челночный режим движения, гибридная силовая установка, полный привод и управляемость всех мостов.

На данный момент «Юпитер 30» проходит тестовые испытания в научно-техническом центре «КАМАЗ». В начале 2024 года планируется проведение опытной эксплуатации в карьерах Кемеровской области.

скриншот видео в Telegram-канале правительства России от realnoevremya.ru

Напомним, 3 июля еще три беспилотных грузовика КАМАЗа были запущены по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, сейчас на маршруте шесть таких автомобилей. Пять из них выполняют коммерческие перевозки, а еще один отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.

Беспилотные КАМАЗы впервые запустили по М-11 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Всего по трассе планируют дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок.



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Максим Кокунин