В Казани заявили, что горожане ждут более комплексных решений на улице Баумана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Казани, как показали результаты опроса, ждут выраженных комплексных решений на улице Баумана. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Обратную связь от жителей мы получали благодаря проведению открытого опроса, посвященного дальнейшему развитию улицы Баумана. Учитывая большую выборку — участие в опросе приняли около 3,8 тысячи человек — можно сделать вывод, что жители хоть и отмечают положительно точечное благоустройство улицы, ждут более комплексных решений, — заявила она.

Она напомнила, что в этом году на ул. Баумана впервые организовали фестиваль уличных музыкантов. По ее словам, событийная программа на главной пешеходной улице Казани продолжится и осенью, «так как есть запрос от предпринимателей на активацию территории именно в нетуристический сезон».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом году на благоустройство улицы Баумана в Казани выделили более 100 млн рублей. Эту сумму потратили, в частности, на скамьи-цветники со спинкой и без, парковые замкнутые скамьи, которые появились на главной пешеходной улице города этим летом.



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Татьяна Демина