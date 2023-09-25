В Казани заявили, что горожане ждут более комплексных решений на улице Баумана
Жители Казани, как показали результаты опроса, ждут выраженных комплексных решений на улице Баумана. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.
— Обратную связь от жителей мы получали благодаря проведению открытого опроса, посвященного дальнейшему развитию улицы Баумана. Учитывая большую выборку — участие в опросе приняли около 3,8 тысячи человек — можно сделать вывод, что жители хоть и отмечают положительно точечное благоустройство улицы, ждут более комплексных решений, — заявила она.
Она напомнила, что в этом году на ул. Баумана впервые организовали фестиваль уличных музыкантов. По ее словам, событийная программа на главной пешеходной улице Казани продолжится и осенью, «так как есть запрос от предпринимателей на активацию территории именно в нетуристический сезон».
Напомним, в прошлом году на благоустройство улицы Баумана в Казани выделили более 100 млн рублей. Эту сумму потратили, в частности, на скамьи-цветники со спинкой и без, парковые замкнутые скамьи, которые появились на главной пешеходной улице города этим летом.
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