За неделю в Татарстане подорожали помидоры, бананы и огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 11 по 18 сентября в Татарстане зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. В частности, подорожали свежие помидоры и огурцы, бананы, куриные яйца и некоторые виды мяса.

Лидером по росту средней цены за неделю стали свежие помидоры. Они подорожали на 6,59%, до 83,66 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен с 11 по 18 сентября сложилась следующим образом:

бананы — на 3,94%, до 113,84 руб./кг;

свежие огурцы — на 2,18%, до 94,92 руб./кг;

куриные яйца — на 2,17%, до 67,64 рубля за упаковку из 10 штук;

творог — на 1,61%, до 341,88 руб./кг;

гречка — на 1,36%, до 59,87 руб./кг;

свинина (кроме бескостного мяса) — на 1,23%, до 296,92 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,22%, до 652,76 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подорожали мясные консервы для детского питания, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, пшено, сосиски и сардельки. Минимально выросли средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), полукопченую и вареную колбасу, мороженую неразделанную рыбу, черный байховый чай, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, с 11 по 18 сентября в республике подешевели овощи «борщевого набора» — картофель, капуста, лук, столовая свекла и морковь, а также яблоки, мука и макароны. Без изменений за этот период осталась средняя цена баранины — 618,8 руб./кг и печенья — 208,72 руб./кг.

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Татьяна Демина