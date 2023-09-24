Путин на следующей неделе встретится с новоизбранными главами регионов
Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с главами регионов, избранными в ходе прошедшего Единого дня голосования, сообщил в своем telegram-канале журналист телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Помимо этого, на неделе у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, а также международные контакты, утверждается в программе.
В Кремле график Путина на следующую неделю пока не анонсировали.
Напомним, в Единый день голосования, который прошел 8—10 сентября в 21 регионе России, состоялись прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что, по уточненным данным, явка избирателей в Единый день голосования — 2023 составила 45,6%. Показатель стал рекордным для региональных выборов за последнее десятилетие.
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