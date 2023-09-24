В День города в Нижнекамске на обновленном бульваре им. Баки Урманче открыли «Наш сиреневый сад»

Новый променад им. Баки Урманче официально открыли 23 сентября — в этот день прошло празднование Дня рождения Нижнекамска. Главной особенностью бульвара стал огромный сиреневый сад, который высадили здесь благодаря лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула».



К открытию на обновленном пространстве установили информационные стенды, с помощью которых компания СИБУР знакомит горожан с особенностями «сирингариума»: здесь можно прочитать историю его создания и узнать какие сорта сирени высажены в «Нашем сиреневом саду».

Последние 30 саженцев сирени на бульваре высадили первый заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Артур Гиззатуллин, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и ученики СИБУР класса из гимназии N2.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— СИБУР считает своей миссией создавать будущее для людей со всей планеты и этот новый замечательный сирингарий как раз в духе компании — 36 видов, тысяча саженцев, командная работа, дружно высадили, дружно будем растить и надеемся в следующем году все вместе наслаждаться цветением этой замечательной сирени, — говорит Артур Гиззатуллин, первый заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима»



— Сегодня большой праздник для города, большое спасибо федеральной власти, республиканской власти и всем тем, кто участвовал, в частности компании СИБУР, которая сделала подарок в виде этого сирингария. Он станет украшением, визитной карточкой города, думаю все молодожены будут приезжать сюда. Сиреневый сад был мечтой первостроителей, которую подхватили наследники и реализовали в виде этого прекрасного парка, отметил Рамиль Муллин, мэр Нижнекамска.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»



Радовать горожан 36 сортов ароматных кустарников будут уже через год. Соцветия в «Нашем сиреневом саду» будут всех существующих оттенков: белые, голубые, лиловые, фиолетовые, розовые, пурпурные и мажентовые. Цветовую гамму растений подбирали по мотивам картин известного татарского художника Баки Урманче.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На территории бульвара в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» были проведены работы по реконструкции, разбиты пешеходные и велосипедные дорожки, уложена плитка, установлено освещение. Здесь же оборудовали сенсорный сад.



Всего за 2 года реализации программы «Зеленая формула» в Нижнекамске компания СИБУР высадила 583 тысячи деревьев, это практический целый лес.

