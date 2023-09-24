Алексей Песошин поздравил татарстанских работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил республиканских машиностроителей с профессиональным праздником. Он пожелал всем рабочим, инженерам и служащим предприятий машиностроения крепкого здоровья, производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

— Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. В машиностроении Татарстана сосредоточен колоссальный профессиональный и интеллектуальный потенциал. В конструкторских бюро и на машиностроительных предприятиях трудятся талантливые и ответственные специалисты, от результата работы которых во многом зависит функционирование всех отраслей экономики и надежность оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнул министр.

Он также выразил особые слова благодарности ветеранам, которые «бережно передают свои знания и бесценный опыт молодому поколению».

Песошин обратил внимание, что совершенствование автомобилестроения, судостроения, авиационной отрасли, кабельной и электротехнической промышленности, производства оборудования для газовой и нефтяной отраслей дают возможность республике «уверенно двигаться вперед, решать большие стратегические задачи, развивать экономику».

— На многих предприятиях активно внедряются высокие технологии, используются инструменты цифровой трансформации, обеспечивая индустриальный рост Республики Татарстан, — добавил премьер-министр.

Также Песошин поздравил трудящихся татарстанцев с Днем профсоюзов республики. Он напомнил, что профсоюзы Татарстана имеют более чем вековую историю и по сей день остаются «одной из самых массовых общественных организаций в стране, стоящих на защите социально-экономических и трудовых прав и интересов трудящихся».

— Желаю всем участникам профсоюзного движения Татарстана дальнейшей плодотворной деятельности на благо республики, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия, — пожелал министр.



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Илина Хакимова