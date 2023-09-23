В Татарстане завершили программу капремонта объектов первичного звена здравоохранения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В рамках трех федеральных и республиканских программ в Татарстане завершен ремонт всех 118 объектов модернизации первичного звена. На этой неделе подрядчики сдали последний объект в Нурлатском районе республики, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

— Продолжается ремонт 15 стационарных учреждений отрасли — общее выполнение составляет 83%. На этой неделе завершены работы в Зеленодольском районе, — озвучил он цифры на совещании в Доме правительства республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в начале 2024 года в Казани завершат капитальный ремонт стационара городской клинической больницы №16. Полностью отремонтировали второй корпус и два этажа первого корпуса.

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Айрат Назипов