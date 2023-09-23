В Херсонской и Запорожской областях России избрали губернаторов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты Законодательного собрания Запорожской области первого созыва на заседании в субботу избрали губернатором региона Евгения Балицкого. Аналогичную должность в Херсонской области занял Владимир Сальдо.

Сальдо родился 12 июня 1956 года в Николаевской области УССР. В 2012 году стал народным депутатом Украины VII созыва. В феврале 2016 года прошел в горсовет Херсона от партии «Наш край». Был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года.

— Теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года». Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей, — написал он в своем telegram-канале.

Евгений Балицкий родился в Мелитополе 10 декабря 1969 года. С 2012 по 2019 годы был депутатом Верховной рады Украины VII созыва. С апреля 2022 года исполнял обязанности руководителя ВГА Запорожской области. В октябре Балицкого назначили губернатором Запорожской области.

— Я помню, как год назад мы под Гимн Российской Федерации, со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ, вернуться на свою Родину. Сегодняшнее событие лично для меня — это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа, — сообщил губернатор в своих соцсетях.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



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Айрат Назипов