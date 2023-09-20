Коммунальную аварию в Кировском районе Казани хотят устранить до начала октября

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Казанцы пожаловались в мэрию на затопленные дороги в районе перекрестка улиц Урицкого и Поселковая в Кировском районе города. Жители полагают, что из-за большого объема воды им в скором времени придется покупать лодки.

— Как сообщает Комитет ЖКХ, в результате обследования системы водоснабжения по ул. Урицкого, 4 выявлен прорыв в колодце на водопроводе. Локальное устранение аварии невозможно из-за износа трубопровода, требуется замена участка. Сейчас начали подготовительные работы по ликвидации аварии и переключениям на сетях водоснабжения в целях минимизации отключения потребителей от холодного водоснабжения, — ответили сотрудники исполкома в соцсетях.

В мэрии выразили надежду, что завершить все работы удастся до начала октября.



скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Накануне в мэрии Казани ответили в соцсетях на вопросы казанцев относительно дорожных провалов. Так, дорожный провал на улице Даурской будет устранен при выделении достаточного финансирования. А яму на улице Октябрьской хотят ликвидировать до конца этого месяца.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов