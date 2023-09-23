С начала года в ДТП с участием мотоциклов в Татарстане погибли 14 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала года в Татарстане с участием мототранспорта произошло 201 ДТП. В них 14 человек погибли и 215 получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции республики.

— В Татарстане сохраняется теплая погода, которая стимулирует многих любителей двухколёсного транспорта продолжать мотосезон. Вождение мотоцикла в это время года может быть очень опасно, так как дорожное покрытие не дает хорошего сцепления с колесом из-за перепадов температуры, — предупредили в ГИБДД.

Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 6,5 тысяч нарушений ПДД мотоциклистами.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе на улице Беломорской произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai повернул налево и не уступил дорогу водителю мотоцикла. 34-летний мужчина скончался в больнице.



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Айрат Назипов