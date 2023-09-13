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В Казани насмерть сбили мотоциклиста

07:41, 13.09.2023 1
В Казани насмерть сбили мотоциклиста
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

В Казани на улице Беломорской произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, авария случилась накануне поздним вечером.

— 34-летний водитель автомобиля Hyundai, по предварительным данным, в нарушение п. 8.8 ПДД РФ совершил поворот налево и столкновение с мотоциклом Suzuki под управлением 32-летнего водителя, который двигался со встречного прямо, — рассказали в ГИБДД.

От полученных травм мотоциклист скончался в больнице.

предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

Ночью 2 сентября в Альметьевском и Пестречинском районах Татарстана произошло два ДТП со смертельными исходами. В результате столкновений погибли два человека и пострадала 10-летняя девочка.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:23
    И тут начинаются нюансы, на которые пока закон так внятно и не ответил. Водитель Хендэ нарушил. А мотоциклист летел низенько, это на видео его полета перед ДТП видно. Ночью, в свете фонарей, когда мотоциклистов вообще плохо видно. Он-то почему не виноват точно так же, как и водитель Хендэ? Ехал бы как положено - не было бы ничего.
    Закон все-таки неправильно такие вещи регулирует, обоюдная вина это более справедливое решение.
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