В Казани насмерть сбили мотоциклиста

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

В Казани на улице Беломорской произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, авария случилась накануне поздним вечером.

— 34-летний водитель автомобиля Hyundai, по предварительным данным, в нарушение п. 8.8 ПДД РФ совершил поворот налево и столкновение с мотоциклом Suzuki под управлением 32-летнего водителя, который двигался со встречного прямо, — рассказали в ГИБДД.

От полученных травм мотоциклист скончался в больнице.

предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

Ночью 2 сентября в Альметьевском и Пестречинском районах Татарстана произошло два ДТП со смертельными исходами. В результате столкновений погибли два человека и пострадала 10-летняя девочка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов