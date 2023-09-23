Рустам Минниханов: «Машиностроительный комплекс — это 24% нашей экономики»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Днем машиностроителя работников отрасли. Он подчеркнул, что машиностроительный комплекс является важной составной частью экономики республики.

— Машиностроительный комплекс — это 24% нашей экономики, 3 900 предприятий. В отрасли занято 124 тыс. человек. Ряд предприятий задействован в выполнении гособоронзаказа, поставках в войска современного вооружения и техники. Мы искренне поздравляем всех машиностроителей, — сказал татарстанский лидер на совещании в Доме правительства.

Он рассказал, что основные праздничные мероприятия пройдут в следующие выходные в Набережных Челнах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

День машиностроителя отмечают каждое последнее воскресенье сентября. В этом году он выпал на 24 сентября.

В прошлом году на празднование дня «День машиностроителя 2022» в Татарстане потратили почти 6 миллионов рублей из республиканского бюджета. Праздник прошел в автограде.



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Айрат Назипов