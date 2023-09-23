В казанской мэрии рассказали, когда откроют надземный пешеходный переход возле ЖК «Победа»

Надземный пешеходный переход на проспекте Победы, возле одноименного ЖК, могут открыть после того, как будет завершена вся вторая очередь Вознесенского тракта. Об этом представители мэрии сообщили в соцсетях.

— Сам объект технически можно будет открыть, когда будет завершена вся вторая очередь трассы, тогда будут проведены проверки на соответствие требованиям технической безопасности и получены все необходимые документы, — рассказали в исполкоме.

На самих переходах еще необходимо провести пусконаладку новых лифтов, подключить электричество и выполнить другие виды работ.

В августе замруководителя исполкома города Игорь Куляжев заявил, что точные сроки возведения второй очереди Вознесенского тракта в Татарстане зависят от финансирования. По его словам, технически вторую очередь Вознесенского тракта можно построить до конца следующего года. Дорожное полотно уже готово, вопросы по выкупу земельных участков тоже сейчас находятся на стадии решения.

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Айрат Назипов