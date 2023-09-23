В Севастополе сработала система ПВО

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие, — написал он в своем telegram-канале.

Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших пока нет.

Накануне Украина нанесла ракетный удар по Севастополю. При отражении атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, а один военнослужащий пропал без вести.



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Айрат Назипов