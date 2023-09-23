В Казани произошла вспышка из-за неисправности двигателя Ford Transit, пострадавших нет

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по РТ

В районе улиц Даурская и Аделя Кутуя в Казани произошла вспышка из-за неисправности двигателя автомобиля Ford Transit. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о взрыве на улице Аделя Кутуя в Казани.

— В 23:08 поступило сообщение о якобы взрыве на промзоне напротив дома по ул. Даурская, 48 в Казани. На место выехали подразделения пожарной охраны, проведена проверка.

Как выяснилось, из-за неисправности двигателя автомобиля Ford Transit произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало, у автомобиля повреждены капот и фара, - рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Пострадавших в результате происшествия нет. Подразделениям пожарной охраны дан отбой.

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