В Казани встретили делегацию ЮНЕСКО — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Татарстанскую делегацию ЮНЕСКО встретили в Казани аплодисментами. Ее участники прибыли в столицу республики из Эр-Рияда, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Делегации удалось добиться включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО астрономических обсерваторий Казанского федерального университета. Это решение депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова назвала «великой победой».

— От России это единственный такой объект. Эта победа прежде всего гуманитарная и великая. Это великая победа нашей страны, — сказала она.

Комиссии представили 12 томов научных изысканий о ценности научной обсерватории. Вся работа проводилась под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Если хотя бы одна из стран высказалась бы против этой номинации, то этот процесс затянулся бы на несколько часов… Ни одна страна не выступила против. Хотя пять стран — это Япония, Бельгия, Греция, Болгария и Япония, которые принято называть недружественными, все они приняли нашу номинацию, — прокомментировала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Обсерватории Казанского федерального университета были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще 18 сентября. Работа же над сбором досье для подачи в ЮНЕСКО начала проводиться еще в 2019 году. Что говорят об этом событии политики и эксперты, а также какие перспективы открываются теперь перед Татарстаном — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов