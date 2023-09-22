В Татарстане объявили дату дня гушр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

ДУМ Татарстана объявил 23 сентября днем гушра. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

В эту субботу каждый желающий может принести часть своего урожая в мечети Татарстана. Там принимают овощи и фрукты: картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и др. Затем продовольственный сбор организованно будет передан малоимущим.

Гушр — это особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кампания проводится во всех мухтасибатах республики с 2017 года. Если в первый год удалось собрать 160 тонн продовольствия, то в прошлом году собрали 1377,34 тонны. Лидерами по объему гушра стали Рыбно-Слободский (256 тонн), Пестречинский (250 тонн) и Сармановский (143,5 тонны) районы.



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Айрат Назипов