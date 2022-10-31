В Татарстане собран рекордный объем гушр-садаки — почти 1,4 тысячи тонн

В Татарстане в рамках кампании по сбору гушр-садаки нуждающимся раздали рекордное количество продовольствия — почти 1,4 тысячи тонн. Об этом сообщается на сайте создателей инициативы — Духовного управления мусульман республики.

Желающие приносили республиканские мечети овощи, варенья, соленые огурцы, помидоры, мед, пшеницу и ячмень. По результатам события лидерами по объему гушра стали Рыбно-Слободский (256 тонн), Пестречинский район (250 тонн) и Сармановский (143,5 тонны) районы.

Продукты направлены в благотворительные организации, социальные учреждения, мусульманские учебные заведения и непосредственно в нуждающиеся семья. Так, получилось обеспечить продуктами более 600 малообеспеченных семей Казани.

Фото: dumrt.ru

Сбор гушр-садаки организовывается ежегодно благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ с 2017 года.

Напомним, в 2020 году собрали около 1000 тонн гушр-садаки. Больше всего продовольствия было собрано в Рыбно-Слободском (152 тонны), Балтасинском (87 тонн), Арском (60 тонн) районах республики.

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Елизавета Пуншева