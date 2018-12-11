ООО ДУМ РТ Хадж
Общая информация
ООО «ДУМ РТ ХАДЖ» работает с 2012 года и является официальным хадж оператором Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
Цель компании сделать хадж доступным для широких слоев населения по оптимальной стоимости, улучшить качество проживания и обслуживания.
Руководитель — Вахитов Ранис Абдуллович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 3
- Телефон: (843) 212-13-00
- Email: 5249210@gmail.com
- Сайт: www.dumrt-haj.ru
Дата последнего обновления: 11.12.2018