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ООО ДУМ РТ Хадж

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ООО ДУМ РТ Хадж Фото: dumrt-haj.ru

Общая информация

ООО «ДУМ РТ ХАДЖ» работает с 2012 года и является официальным хадж оператором Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Цель компании сделать хадж доступным для широких слоев населения по оптимальной стоимости, улучшить качество проживания и обслуживания.

Руководитель — Вахитов Ранис Абдуллович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 3
  • Телефон: (843) 212-13-00
  • Email: 5249210@gmail.com
  • Сайт: www.dumrt-haj.ru

Дата последнего обновления: 11.12.2018

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