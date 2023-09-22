Работа Российского оскаровского комитета приостановлена

Приостановлена работа Российского оскаровского комитета, ежегодно выдвигавшего отечественные кинокартины на премию киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщил ТАСС продюсер Федор Попов, который входил в комитет.



По его словам, сейчас ряды комиссии сильно поредели, и деятельность комитета остановилась.

— Выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно, — добавил он.

Два входивших в комиссию собеседника агентства подтвердили, что Россия в текущем году не будет выдвигать фильм на «Оскар».

Традиционно от страны картины выдвигались в сентябре—октябре. В 2022 году этого не произошло, и мнения кинематографистов разделились: режиссеры Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть свой фильм на премию киноакадемии, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что это бессмысленно.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта 2023 года. Она прошла в офлайн-формате в лос-анджелесском театре Dolby. 96-я церемония вручения наград за 2023 год должна состояться 10 марта 2024 года.

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Маргарита Головатенко