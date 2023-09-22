В суд направили дело о травмировании ребенка на детской площадке в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской игровой площадке в Сармановском районе Татарстана, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) против главы Саклов-Башского сельского поселения, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Все случилось на детской площадке между домами №20 и №21 на улице Мусы Джалиля в деревне Сулы-Саклово 11 апреля этого года. На 11-летнюю девочку упал металлический рукоход, в результате чего она получила тяжелую травму лица.

Глава сельского поселения не приняла необходимых мер, чтобы обеспечить качественные работы по монтажу игровой площадки и не проконтролировала безопасность оборудования. К тому же, работы проводили частные лица. Женщина частично признала свою вину.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По данным СК, девочка получила двойной открытый перелом челюсти и гематомы. Глава поселения не заключала договора на установку оборудования на детской площадке и допустила неквалифицированных рабочих. Участок работ не огородили и не проверили, правильно ли все установлено.

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Маргарита Головатенко