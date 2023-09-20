Главу сельского поселения в Татарстане обвиняют в халатности из-за пострадавшего на детской площадке ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава сельского поселения Сармановского района Татарстана предстанет перед судом по обвинению в халатности, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



В 2022 году в Саклов-Башском сельском поселении установили игровое и спортивное оборудование на детской площадке. По версии СК, глава поселения не заключала договора и допустила к установке оборудования неквалифицированных рабочих. Участок работ не огородили и не проверили, правильно ли все установлено.

На площадке ненадлежащим образом установили тренажер «Рукоход». 11 апреля 2023 года один из детей забрался на него и стал раскачивать. Конструкция упала на находившуюся рядом на качелях 11-летнюю девочку — она получила двойной открытый перелом челюсти и гематомы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, татарстанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего врача-профпатолога и председателя врачебной комиссии Алексеевской ЦРБ, обвиняемого в халатности. Как полагают в СК, он разрешил мужчине с психическим заболеванием управлять машиной. Из-за обострения автомобилист сбил 6-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте происшествия.

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Маргарита Головатенко