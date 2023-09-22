Сегодня в Казани потеплеет до +25 градусов

В пятницу, 22 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +23..+25 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +21 до +26°С.



В Казани также прогнозируется северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные сохранится теплая погода без существенных осадков. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры днем могут достигнуть +27°С — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов».



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Татьяна Демина