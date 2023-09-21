В Татарстане планируют разработать законодательную базу для 3D-печати в строительстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане хотят разработать нормативную базу для использования технологии 3D-печати в строительстве, сообщает «РБК Татарстан».



Построенный с помощью технологии проект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, в дальнейшем опыт реализации проекта возьмут за основу для оформления нормативов строительной печати в России.

Опрошенные представители бизнеса сошлись во мнении, что у печатного строительства огромный потенциал, но нормативы для таких проектов государство не успело разработать.

— Есть различные госстандарты и разрешительные документы, которые не дают возможность применять технологию массово — надзорные органы, насколько я знаю, такой проект просто не согласуют. Но его возможно применять в частном жилом домостроении, в жилых помещениях и при создании малых архитектурных форм», — отметил директор производства пятиосевых 3D-принтеров ООО «Воплощение» Сергей Сарапулов.

По его словам, развитие отрасли сильно сдерживает отсутствие регламентирующих документов, хотя на нее уже есть опыт и спрос.

Напомним, в Татарстане появится первый в России поселок, строящийся по инновационным технологиям 3D-печати. Дома возводят в селе Айша в Зеленодольском районе.



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Маргарита Головатенко