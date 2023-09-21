Казанский ИТ-парк Башира Рамеева стал лучшим в двух номинациях премии Workplace Awards
ИТ-парк Башира Рамеева в Казани победил в двух номинация премии Workplace Awards. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
Казанский ИТ-парк стал лучшим проектом года в категории «Бизнес». Его также признали лучшим отраслевым коворкингом.
Специализированная премия Workplace Awards в сфере офисной недвижимости определяет тех, кто задает тренды и формирует стандарты в каждом сегменте офисной недвижимости.
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани открыли в конце августа 2022 года, в День Республики. Он находится на ул. Спартаковской. Его общая площадь составляет почти 50 тысяч кв. метров.
В июле состоялся отбор новых резидентов в стартап-хаб ИТ-парка. Стартап-хаб, представляющий собой пространство, оборудованное для проведения презентаций, переговоров, лекций и брейн-штормов, занимает свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Резиденты стартаб-хаба могут получить гранты и инвестиции, доступ к выступлениям экспертов, мастер-классам и так далее.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым