Казанский ИТ-парк Башира Рамеева стал лучшим в двух номинациях премии Workplace Awards

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ИТ-парк Башира Рамеева в Казани победил в двух номинация премии Workplace Awards. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.



Казанский ИТ-парк стал лучшим проектом года в категории «Бизнес». Его также признали лучшим отраслевым коворкингом.



Специализированная премия Workplace Awards в сфере офисной недвижимости определяет тех, кто задает тренды и формирует стандарты в каждом сегменте офисной недвижимости.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани открыли в конце августа 2022 года, в День Республики. Он находится на ул. Спартаковской. Его общая площадь составляет почти 50 тысяч кв. метров.

В июле состоялся отбор новых резидентов в стартап-хаб ИТ-парка. Стартап-хаб, представляющий собой пространство, оборудованное для проведения презентаций, переговоров, лекций и брейн-штормов, занимает свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Резиденты стартаб-хаба могут получить гранты и инвестиции, доступ к выступлениям экспертов, мастер-классам и так далее.

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Маргарита Головатенко