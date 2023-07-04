В Казани пройдет отбор новых резидентов в стартап-хаб ИТ-парка Башира Рамеева

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

В Казани проходит отбор новых резидентов в стартап-хаб ИТ-парка имени Башира Рамеева. Заявки принимаются до 24 июля, сообщили в его пресс-службе.

Проекты в стартап-хабе делятся по направлениям применения технологий. На сегодняшний день там действуют пять кластеров — Sport Tech, Prop Tech, Med Tech, Web 3.0 (криптокластер) и Energy Tech (нефтегазовый кластер).

Стартап-хаб, представляющий собой пространство, оборудованное для проведения презентаций, переговоров, лекций и брейн-штормов, занимает свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Резиденты стартаб-хаба могут получить гранты и инвестиции, доступ к выступлениям экспертов, мастер-классам и так далее.



Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Напомним, ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани открыли в конце августа 2022 года, в День Республики. Он находится на ул. Спартаковской. Его общая площадь составляет почти 50 тысяч кв. метров.



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Татьяна Демина