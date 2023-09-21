В Казани демонтируют пристрой к «Торговым рядам» на ул. Профсоюзной

В Казани демонтируют пристрой к объекту культурного наследия «Торговые ряды» по ул. Профсоюзной, 10. Само здание построили в 1795 году по проекту В. Кафтырева, оно входит в ансамбль «Хлебный базар». Пристрой возвели в 2000-м. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.



Проект получил положительную оценку, его рекомендовали согласовать с властями Татарстана. Оценивалась сохранность расположенных рядом с пристроем объектов культурного наследия: «Дом Меркулова А.С.», «Биржа купеческая» (регионального значения), «Торговый павильон», «Питейный дом», «Торговые ряды», «Дом жилой» (муниципального значения). Все объекты входят в состав ОКН местного значения «Хлебный базар. Комплекс» и относятся к концу XVIII — началу XIX веков.

Работы по восстановлению и сохранению объекта ОКН начались в 2012 году. Сейчас реконструкция ансамбля и приспособление под современное использование завершены не до конца, территорию благоустроили частично. Ряд зданий переоборудовали под объекты торговли и общепита, ТРК, хостел. Другую часть продолжают восстанавливать, еще одну не используют.

Пристрой дому по ул. Профсоюзной, 10 постановили снести в 2021 году, согласно решению судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Татарстана. Комитет республики по охране объектов культурного наследия подтвердил, что пристрой не является памятником, но расположен в зоне охраны ОКН.

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Маргарита Головатенко