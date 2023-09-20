Глава Минцифры России оценил инфраструктуру Иннополиса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Министр цифрового развития России Максут Шадаев посетил Иннополис. Его сопровождали заместители премьер-министра республики Шамиль Гафаров и Роман Шайхутдинов, а также глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, сообщили в пресс-службе кабмина.

В технопарке им. А.С. Попова Шадаеву показали проекты, которые реализуют компании-резиденты ОЭЗ «Иннополис», и раскрыли планы по дальнейшему развитию особой экономической зоны, в том числе по созданию на ее площадке высокотехнологичных производств. Министру сообщили, что в настоящее время активно заполняются площади нового технопарка «ИнноПарк», строительство первой очереди которого завершилось в конце прошлого года.

Еще глава российского министерства осмотрел новые жилые кампусы Университета Иннополис на тысячу мест. На них было выделено из федерального бюджета свыше 2,5 млрд рублей. Побывал он и в Центре робототехники, где ознакомился с разработками сотрудников и студентов университета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Максут Шадаев заявил, что останется в Татарстане до последнего дня работы Международного форума Kazan Digital Week — 2023, до пятницы. Глава Минцифры вместе с раисом республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии открытия мероприятия, которое стартовало в среду, 20 сентября.



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Айрат Назипов