Максут Шадаев на Kazan Digital Week: «Я с вами до конца»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минцифры России Максут Шадаев останется в Татарстане до последнего дня работы Международного форума Kazan Digital Week — 2023 — до пятницы. Об этом он сообщил лично на площадке проведения мероприятия, передает корреспондент «Реального времени».

— Я с вами до конца, — сказал Максут Шадаев участникам Kazan Digital Week — 2023.

Во второй половине дня глава Минцифры России планирует осмотреть объекты в Иннополисе.



Напомним, международный форум Kazan Digital Week — 2023 стартовал в столице Татарстана 20 сентября. Максут Шадаев вместе с раисом республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии открытия мероприятия.

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Луиза Игнатьева