Сотрудники ГИМС спасли водителя моторной лодки — она села на мель на Казанке

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по Татарстану

На Казанке моторная лодка села на мель и получила повреждения. Инцидент произошел напротив улицы Брюсова в Кировском районе Казани.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, судно не могло двигаться своим ходом, так как не заводился мотор. Сотрудники ГИМС спасли и доставили на берег водителя лодки.

Моторную лодку отбуксировали на лодочную станцию.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по Татарстану

В начале сентября похожий случай произошел вблизи села Кирельское в Татарстане. Буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов» баржа №1787У, загруженная поваренной солью, села на мель на 1396-м км Волги. Посадка произошла в 100 метрах за левой кромкой судового хода и не мешала движению судов.

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Айрат Назипов