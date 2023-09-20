Арендой электросамокатов в этом сезоне пользовались более трети казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В 2023 году в Казани арендой электросамокатов пользовались 38% горожан. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе Whoosh.

Больше половины — 53% — поездок казанцев на электросамокатах привязана к остановкам и метро. Гео-аналитики сервиса пришли к выводу, что присутствие СИМ и их парковок в городе увеличило площадь доступности общественного транспорта на 9%.

В целом в столице Татарстана количество поездок на электросамокатах выросло по сравнению с прошлым годом на 34% и превысило 1,1 миллиона, подсчитали в компании. Из них абсолютное большинство — 79% — прошли по транспортному сценарию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти все поездки на электросамокатах — свыше 99% — прошли без нестандартных ситуаций. По статистике компании, в Казани аварийность с участием этих средств передвижения снизилась — в 2023 году на каждую тысячу поездок ДТП и падений стало меньше на 20% по сравнению с предыдущим сезоном.



Напомним, сезон электросамокатов в Казани стартовал 7 апреля. В этом году в городе работает три сервиса кикшеринга — Whoosh, Urent и Яндекс Go.



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Татьяна Демина