В Кировском районе Казани проведут реконструкцию водовода за 71 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит более 71,8 млн рублей на реконструкцию участка водовода по ул. Архангельской. Работы на территории Кировского района города будут проводиться в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести комплекс работ по прокладке нового трубопровода. Вместе с этим он должен будет установить специальные колодцы, а также провести благоустройство территории. На улице проведут ремонт тротуара, а также уложат новое дорожное покрытие.
В начале этой недели сообщалось, что казанский «Водоканал» потратит более 58,9 млн рублей на реконструкцию участка водовода в микрорайоне Юдино. Обновлению подлежит участок водовода по улице Окраинной — от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинной.
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