В Кировском районе Казани проведут реконструкцию водовода за 71 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит более 71,8 млн рублей на реконструкцию участка водовода по ул. Архангельской. Работы на территории Кировского района города будут проводиться в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести комплекс работ по прокладке нового трубопровода. Вместе с этим он должен будет установить специальные колодцы, а также провести благоустройство территории. На улице проведут ремонт тротуара, а также уложат новое дорожное покрытие.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале этой недели сообщалось, что казанский «Водоканал» потратит более 58,9 млн рублей на реконструкцию участка водовода в микрорайоне Юдино. Обновлению подлежит участок водовода по улице Окраинной — от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинной.

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Максим Кокунин