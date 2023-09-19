В казанском Юдино реконструируют водовод за 58 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит более 58,9 млн рублей на реконструкцию участка водовода в микрорайоне Юдино. Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта, а профинансирует их само предприятие.

Согласно проектной документации, обновлению подлежит участок водовода по улице Окраинная — от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинной. Подрядчик должен будет при помощи бульдозеров расчистить территорию и провести комплекс земляных работ.

После того, как место будет подготовлено, рабочие проложат новый трубопровод, а также установят специальные прямоугольные колодцы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в нескольких домах Авиастроительного района Казани на сутки отключат водоснабжение. Его не будет с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября по следующим адресам:

ул. Годовикова, 7, 7а, 9, 9а, 11/42;

ул. Дементьева, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7а (корп. 1, 2), 27, 29а, 29б, 31, 31а, 33, 33/1, 33б, 33в, 35;

ул. Копылова, 2а, 4а;

ул. Лизы Чайкиной, 9, 9а, 10, 10а, 10а (стр. 2), 10б, 10в;

ул. Олега Кошевого, 2, 2а, 2а/1, 2а (корп. 1), 2б, 2г, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 9а, 9 (стр. 2), 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20а;

ул. Побежимова, 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20;

ул. Трамвайная, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42.

Это связано с подключением водопровода. Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам.



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Максим Кокунин