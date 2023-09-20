Общепиту в Казани не хватает поваров и официантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рестораторы в Казани отмечают нехватку поваров и официантов: дефицит кадров в заведениях общественного питания оценивают в 20—30%, сообщает «РБК-Татарстан».



Основатель коктейль-бара ReLab Family Артур Галайчук заявил, что такая тенденция наблюдается не только в Татарстане, но и по всей стране: «В России нет ни одного заведения, где укомплектован полный штат».

Он указал, что такая ситуация формировалась в течение 3 последних лет, особенно это касается поваров. На одного повара сейчас приходится порядка трех-пяти заведений, которые готовы его нанять. Галайчук отмечает, что сотрудники уезжают за рубеж «в больших количествах», а поток сотрудников из стран ближнего зарубежья сократился из-за ужесточения законодательства к мигрантам и роста курса доллара.

Специалисты приезжают в Казань в небольших количествах. В основном из соседних регионов — Чувашии, Самары и Ульяновской области:

— Нехватка профессионалов в ресторанах, кафе очень сильно заметна, можно констатировать факт того, что наша отрасль деградирует. Мы даже вынуждены строить собственную школу для обучения персонала, — сообщил основатель сетей P. Love, Love.Ashe, Cream Coffee и глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в РТ Нурислам Шарифулин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первые три месяца 2023 года оборот общепита в Татарстане вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 422 — до 5 530.

С чем связан «ресторанный бум» и не является ли этот рост всего лишь статистической погрешностью, восстановился ли общепит после коронавируса и стоит ли сегодня инвесторам смотреть в сторону кафе и ресторанов — рассказывал председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, основатель ресторанной группы «МемСол» Михаил Шарипов в прямом эфире «Реального времени Live».

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Маргарита Головатенко