Казань вновь примет этап Гран-при России по фигурному катанию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань примет один из этапов Гран-при России по фигурному катанию в новом сезоне. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

Кроме Казани, этапы Гран-при по фигурному катанию пройдут еще в пяти городах России. Это Москва, Уфа, Омск, Красноярск и Самара.

Где пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию, пока неизвестно, пишет «РИА Новости». В прошлом сезоне он состоялся в Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом сезоне столица Татарстана принимала третий этап Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования также проходили в Москве, Сочи, Самаре и Перми.

На казанском этапе Гран-при в женском одиночном катании победителем стала уроженка города, фигуристка Камила Валиева. Она получила 241,72 балла (83,30 балла за короткую программу + 158,42 балла за произвольную программу).



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Татьяна Демина