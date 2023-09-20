Neuralink Илона Маска объявила первый набор людей для клинического испытания по вживлению имплантов в мозг

Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, сообщила компания на странице в соцсети Х (ранее Twitter).



На сайте компании указано, что к программе допускаются участники с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом.

Маск создал Neuralink в июле 2016 года. Компания разрабатывает чипы, которые в перспективе можно вживлять в человеческий мозг. Рассчитывается, что с помощью имплантов человек сможет в том числе управлять протезами.

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Маргарита Головатенко