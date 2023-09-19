На выборочный капремонт зданий двух татарстанских судов выделят свыше 7 миллионов рублей

Управление судебного департамента в Татарстане готово выделить 7,2 млн рублей на выборочный капремонт зданий двух судов. Работы нужно провести в Камском Устье и в поселке городского типа Алексеевское, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

На ремонт Камского-Устьинского районного суда выделят 3,6 млн рублей. В частности, строителям предстоит заменить полы и потолки, оштукатурить стены, установить оконные блоки, унитазы, раковины и так далее.

В здании Алексеевского районного суда сменят обои и дверные приборы, разберут полы, установят новые смесители и светильники. В этом случае работы обойдутся в 3,5 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Оба здания нужно отремонтировать в течение месяца с момента подписания контракта.

В конце августа «Реальное время» писало о планах провести выборочный капитальный ремонт в зданиях Апастовского и Кукморского районных судов. На работы выделили почти 3 млн рублей.

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Айрат Назипов