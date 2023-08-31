На капремонт зданий двух татарстанских судов направят почти 3 млн рублей

В зданиях Апастовского и Кукморского районных судов проведут выборочный капитальный ремонт. Деньги на эти цели выделит Управление судебного департамента в Татарстане, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

На ремонт суда в Апастовском районе республики направят 1,5 млн рублей. За эти деньги нужно разобрать полы, поменять обои, оштукатурить откосы внутри здания, сменить выключатели и так далее.

В здании Кукморского районного суда подрядчику предстоит покрасить стены, заменить стеклопакеты в пластиковых окнах, установить дверные металлические блоки в готовые проемы и т.д.

realnoevremya.ru (архив)

В обоих случаях работу нужно выполнить в течении 30 дней с момента подписания контракта.

В июле Управление судебного департамента в Татарстане выделило 2,5 млн рублей на выборочный капитальный ремонт в здании Вахитовского районного суда Казани. Работы предполагали разборку трубопроводов из водогазопроводных труб, демонтаж элеваторных узлов, установку фильтров и заглушек, установку центробежных насосов с электродвигателем, прокладку трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб.

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Айрат Назипов