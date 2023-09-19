Над Белгородской и Орловской областями сбили украинские беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Орловской областями. По данным ведомства, инцидент произошел около 21.00 по московскому времени.

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — проинформировали в оборонном ведомстве.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с беспилотниками и в будущем смогут полностью ликвидировать подобные угрозы. Он добавил, что полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца».

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Айрат Назипов