Генсек ООН рассказал о приближении «великого раскола» в экономической системе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мировое сообщество приблизилось к расколу в экономической и финансовой системах. К такому выводу пришел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Противоречия среди экономических и военных сил, между Севером и Югом, Востоком и Западом углубляются. Мы приближаемся как никогда прежде к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях, — сказал он на 78-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

Гутерриш в очередной раз призвал реформировать мировые институты, в том числе Совет безопасности ООН. Он полагает, что в противном случае мировому сообществу грозит раздробленность.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите G7 в Хиросиме призвал к реформе ООН. По его словам, организация больше не отражает нынешние реалии мира и не в состоянии предотвратить конфликты.

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Айрат Назипов